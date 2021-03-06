О взятках сообщают в полицию: В Госпогранслужбе рассказали о попытках подкупа въезжающими из России

С начала 2020 года в Восточном региональном управлении Госпогранслужбы Украины задокументировали более 13 попыток дачи взяток военнослужащим, сообщает пресс-служба ведомства.



«Общая стоимость этого "предложения" составила 1120 долларов США, 18 500 гривен и 53 000 российских рублей. От предложенных средств пограничники отказались. По всем фактам в Нацполицию направлены уведомления об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ст. 369 Уголовного кодекса Украины», – говорится в сообщении.



Так, на днях на Луганщине мужчина, который направлялся из России через пункт пропуска «Меловое», предлагал пограничнице, проверявшей документы, 500 гривен, чтобы избежать штрафа за административное правонарушение.



«Пограничница доложила о попытке предоставления неправомерной выгоды. Соответствующий факт должным образом зафиксировали и сообщили о нем сотрудникам Национальной полиции. Теперь взяткодателю грозит уголовная ответственность», – рассказали в ГПСУ.



Другой случай произошел на Харьковщине. Следователи ГУНП сообщили о подозрении 30-летнему россиянину, который предлагал пограничнику 200 долларов США. На рассмотрение в суд направили обвинительное заключение.

Читайте также: В 2020 году за незаконное пересечение госграницы оштрафовали около 12 тысяч жителей неподконтрольных территорий

Группировки «ДНР» и «ЛНР» с марта 2020 года ограничили перемещение граждан через подконтрольные им КПВВ в Донецкой и Луганской областях, установив особые правила проезда. Например, «ДНР» пропускает лишь по понедельникам и пятницам и только через КПВВ «Еленовка». Кроме того, должна быть уважительная причина на проезд, а выезжающие из ОРДЛО подписывают заявление о невозвращении до улучшения эпидемической ситуации. «ЛНР», в свою очередь, пропускает каждый день, но пройти пропускной пункт «Станицу Луганскую» можно раз в месяц. Поэтому для большинства жителей неподконтрольных районов единственным способом попасть на подконтрольную территорию является проезд через Россию.



Однако такой проезд является незаконным, ведь гражданин пересекает украинско-российскую границу в сторону России в участке, где Украина ее не контролирует. Въезжая на территорию Украины из России, граждане получают штраф за незаконное пересечение границы.



В декабре 2020 года министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявлял, что Украина может отменить штрафы за пересечение неподконтрольного участка границы с Россией на Донбассе для местных жителей.