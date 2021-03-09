Украине следует запретить все телеканалы, работающие в интересах Кремля. В том числе среди них есть телеканалы, связанные с украинским олигархом Дмитрием Фирташем. Об этом говорится в разработанной для администрации президента США Джо Байдена рекомендательной стратегии по отношениям с Украиной.



«Помогать в установлении полной прозрачности конечных бенефициаров ведущих СМИ и запретить не только российские, но и те телеканалы, которые находятся в собственности лиц, работающих в интересах Кремля. Меры, схожие с теми, которые были приняты в отношении украинского олигарха Виктора Медведчука, должны быть также применены против Фирташа и других», — говорится в тексте документа.



Также авторы стратегии призывают Байдена принять меры «против крупнейших коррупционеров, подрывающих процесс реформ в Украине».



Стратегию отношений с Украиной для новой администрации в Вашингтоне разработали эксперты Атлантического совета (Atlantic Council) и бывшие американских дипломаты. Среди авторов — бывшие послы США в Украине Джон Хербст и Уильям Тэйлор, экс-посол в Польше Дэниел Фрид, глава дипмиссии США в Москве (2001-2005 гг.) Александр Вершбоу.



Группа компаний Дмитрия Фирташа Group DF через входящую в ее состав компанию GDF MEDIA LIMITED осуществляет контроль над украинскими телеканалами «Интер», «Интер+», К1, К2, «Мега», НТН, «Пиксель», Enter-фильм и Zoom.

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2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым фактически заблокировал деятельность трех телеканалов — «112 Украина», NewsOne и ZIK. Эти каналы связывают с одним из лидеров «Оппозиционной платформы — За жизнь», кумом президента России Виктором Медведчуком.



Владельцем каналов является народный депутат от ОПЗЖ Тарас Козак. Санкции, среди прочего, предусматривают аннулирование лицензии телеканалов.



По данным СМИ, основанием для санкций против Козака и его активов стало расследование спецслужб Украины, которое выявило схемы поставок угля с неподконтрольного Донбасса через связанную с Медведчуком и Козаком фирму «Торговый дом «Донские угли».



В СНБО информацию журналистов не подтверждают, но и не опровергают. Секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что при введении санкций Совет руководствовался документами, часть из которых были секретными.