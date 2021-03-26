Президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление в связи с гибелью четырех украинских военных на Донбассе. На своей странице в Twitter глава государства выразил соболезнования и обратился к лидерам «нормандской четверки».
«Цена войны – это жизни нашего народа. Отважного и непобедимого. Сегодня мы снова потеряли четырех защитников Украины. Искренние соболезнования», – написал президент.
Он обратился к лидерам стран «нормандской четверки» и призвал вернуться к режиму прекращения огня на Донбассе.
«Я настоятельно призываю всех лидеров и партнеров N4 сделать все возможное для сохранения полного и всеобъемлющего прекращения огня», – подчеркнул Зеленский.
В результате провокаций боевиков 26 марта в районе поселка Шумы на Донбассе погибли четверо украинских военнослужащих, двое получили ранения.
Президент Украины Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрей Ермак проводят консультации с лидерами стран «нормандского формата» относительно нарушения режима прекращения огня незаконными вооруженным формированиями в Донецкой области.
Украинская делегация в ТКГ обратилась с нотой в ОБСЕ, чтобы 27 марта провести внеочередное заседание подгруппы по безопасности.
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