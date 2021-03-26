Украину ждут более трагические последствия в ходе эскалации конфликта на Донбассе, если не договориться о дальнейшем режиме прекращения огня, заявил спикер украинской стороны в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович.
Так он прокомментировал обостренную ситуацию на линии фронта в Донецкой области.
В эфире передачи «Свобода слова Савика Шустера» Арестович привел статистику: с 27 июля прошлого года 66 украинских военнослужащих убиты и 392 ранены.
«Если сравнить с любым периодом в предыдущие годы – произошло уменьшение количества погибших почти в 10 раз. Никто не верил, что такое вообще удастся. За этим стоят десятки сохраненных жизней наших военнослужащих, мирных жителей, – считает Арестович. – То, что происходит с начала этого года, это печальная тенденция на прерывание беспрецедентного периода прекращения огня. Беспрецедентного, если смотреть на историю современных военных конфликтов. И главное задание – немедленно вернуться к этому перемирию. Если, как говорят некоторые горячие головы, начинать снова стрелять, это будет десятки погибших ежемесячно».
Как сообщалось, в результате провокаций боевиков 26 марта погибли четверо украинских военнослужащих, двое получили ранения.
Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала резкий прирост нарушений режима прекращения огня на Донбассе на протяжении суток.
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С 27 июля 2020 года на Донбассе формально действует режим полного прекращения огня. За это время обстрелы полностью не прекратились, но их количество уменьшилось.
Вместе с тем в последние недели наблюдается обострение ситуации в зоне конфликта.
В ОБСЕ рассказали, что с 27 июля прошлого года и до настоящего момента наблюдатели зафиксировали не менее 12 тысяч нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях, в том числе 4 692 взрывов, 1 540 пролетевших неопределенных боеприпасов, 154 вспышек дульного пламени, 63 осветительные ракеты, а также не менее 6 926 очередей и выстрелов).