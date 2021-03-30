Во временно неподконтрольной украинской власти Макеевке возобновились подземные толчки. Об этом местные жители сообщают в соцсетях.



Жалуются на толчки жители поселков Объединенный и Калиново. Люди связывают их с горными работами на шахте «Калиновская-Восточная».



Учитывая резонанс проблемы, «ГУП ДНР "Макеевуголь"», опубликовало «официальную» информацию о причинах «негативных динамических явлений» в макеевских поселках.



В «Макеевугле» отметили, что ранее ситуацию исследовала специально созданная комиссия. Она пришла к выводу, что «толчки по своей природе не являются классическими землетрясениями. Наиболее вероятной их причиной является техногенный фактор».



При этом сообщается, что в 2020 году шахта «Калиновская-Восточная» отрабатывала запасы угля в 5-й восточной лаве пласта L1, и часть выработанного пространства находится под 57-м кварталом поселка Объединенный. Однако комиссия пришла к выводу, что на поверхности «не выявили деформаций, превышающих допустимые величины».



Рабочая группа, которая в 2020 году наблюдала толчки с использованием специальной сейсмоаппаратуры, подтвердила, что они относятся к разряду техногенных землетрясений.



«Причиной толчков на поверхности являются сейсмические явления, вызываемые хрупким разрушением мощных породных слоев, находящихся в кровле междупластья. Разрушение породных слоев происходит в результате изменения напряженного состояния массива в сочетании (...) с их водонасыщением при затоплении выработок», – говорится в выводах экспертов.



В «Макеевугле» добавили, что со 2 января 2021 года введена в эксплуатацию 6-я восточная лава пласта L1 шахты «Калиновская-Восточная», которая территориально находится за пределами поселков Калиново и Объединенный. Уверяют, что при этом ведут наблюдение за деформациями на поверхности и водопритоком в лаве и подготовительных выработках.



Сообщается, что в связи с возобновлением подземных толчков с 25 марта решено продолжить мониторинг сейсмической активности с помощью сейсмостанции «Ермак-5».

Подземные толчки, которые приводят к разрушению ветхих домов, уже не один месяц фиксировались в поселке Объединенный Советского района Макеевки. Местные жители говорят, что проблема возникла несколько лет назад и проявляется волнообразно. Последняя серия динамических явлений началась летом 2020 года и стала особенно заметной осенью.



Большинство жителей связывают причины возникновения подземных толчков с буровзрывными работами на шахте «Калиновская-Восточная».



Шахта была остановлена 11 ноября в связи с расследованием причин возникновения толчков. Работа шахты была возобновлена 7 декабря, после чего снова начались подземные толчки.