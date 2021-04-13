Верховная Рада отклонила законопроект, который предусматривал введение штрафов до 8,5 тысяч гривен за нарушение режима самоизоляции. Ранее документ инициировал Кабинет министров Украины.



Законопроект № 4540 в первом чтении поддержали 199 народных депутатов на внеочередном планерном заседании 13 апреля. Однако 217 парламентариев проголосовали за то, чтобы отправить документ на доработку в профильный комитет. Коме того 215 нардепов выступили за то, чтобы отправить законопроект Кабмину как субъекту законодательной инициативы.



Документ предлагал дополнить статью 443 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУпАП) частью третьей, предусмотрев административную ответственность за нарушение порядка обязательной самоизоляции и обсервации, установленных в решении о карантине, если это не привело к распространению особо опасной болезни. Такие действия могут повлечь за собой наложение штрафа от 200 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан (3400-8500 гривен).



Рассмотрение подобных дел возлагается проектом закона на исполнительные комитеты сельских, поселковых, городских советов, органы Национальной полиции, органы Государственной пограничной службы Украины, органы государственной санитарно-эпидемиологической службы.