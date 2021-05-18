Административные услуги скоро станут доступны на КПВВ «Станица Луганская»

На КПВВ «Станица Луганская» начаты работы по сооружению многофункциональной сервисной зоны. Во вторник, 18 мая, территорию КПВВ посетили вице-премьер-министр, глава Минреинтеграции Алексей Резников и премьер-министр Эстонии Кая Каллас.



В 2020 году многофункциональные сервисные зоны были построены на КПВВ «Счастье» в Луганской области и «Новотроицкое» в Донецкой области.



По словам Резникова, услуги в сервисных зонах пользуются спросом. Так, с начала года услугами «Ощадбанка» в сервисных центрах на КПВВ «Счастье» и «Новотроицкое» воспользовались 3305 граждан, «Новой почты» — 8441 гражданин, магазина сопутствующих товаров «Osto» — 2634 гражданина, медпунктов — 3251 гражданин, услугами ЦНАП — 3703 гражданина.



«Однако из-за блокирования оккупационными режимами работы КПВВ многие украинские граждане не могут сегодня реализовать свои конституционные права и люди остаются в изоляции. Если в 2019 было зафиксировано около 16-16,5 млн пересечений в год, то в 2020 — 3,5 млн в год. В этом году, за первые три месяца 2021 — всего 128 тысяч», — рассказал Резников.



Он отметил, что Украина продолжает работу над упрощением доступа к государственным сервисам переселенцев и жителей неподконтрольных территорий. Так, сервис электронных государственных услуг «е-Малятко» на портале «Дія» отныне доступен для жителей ОРДЛО. Также переселенцы могут подать электронную заявку о намерении получить льготный ипотечный кредит.



«Все государственные услуги в онлайн-формате будут доступны для жителей временно оккупированной территории до 2023 года», — заверил вице-премьер.



Строительство сервисной зоны в «Станице Луганской» происходит при партнерстве ПРООН и ожидается, что работы будут завершены осенью.