В Мариуполе удвоили стоимость проекта реконструкции аэропорта

Стоимость разработки проекта реконструкции аэропорта в Мариуполе возрастет до 8 млн грн. Соответствующие изменения вносятся в Программу социального и экономического развития города на 2021 год, передает PR.UA.



Сначала для проектирования реконструкции аэропорта «Мариуполь» выделялось 4 млн гривен из местного бюджета. Однако, как рассказал директор департамента по вопросам экономики горсовета Евгений Бодягин, этого оказалось недостаточно. По нескольким объявленным в системе ProZorro тендерам не оказалось желающих подрядчиков.



«В результате дополнительной проработки вопроса и консультаций со специалистами предлагается увеличить стоимость проектирования на 4 миллиона гривен, утвердить общую стоимость проекта в сумме 8 миллионов гривен и провести тендерные процедуры. Будем надеяться, что президент Украины примет положительное решение по запросу Верховной Рады Украины по аэропорту "Мариуполь", и его дальнейшая реконструкция получит государственное финансирование», - говорит Евгений Бодягин.



Увеличение финансирования проекта аэропорта и другие изменения отражены в новой редакции Программы социального и экономического развития Мариуполя на 2021 год. Общее финансирование программы предусматривает около 2,7 млрд грн. Документ должен быть утвержден на сессии городского совета 30 июня.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что проектировка нового аэропорта для Донбасса начнется в этом году. Место для строительства планируется искать между Луганской и Донецкой областями.



Глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко сообщил, что рассматривались несколько локаций для размещения аэропорта, в том числе Святогорск, Краматорск, Мариуполь. На инвестиционном форуме UkraineInvest Talks: Dnipro Кириленко представлял проект реконструкции аэропорта в Краматорске стоимостью около 35 миллионов долларов.



Мариуполь предложил центральной власти два варианта возобновления авиасообщения в регионе: реконструкцию существующего аэропорта и строительство нового на стыке Донецкой и Запорожской областей.