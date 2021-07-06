По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 6 июля

Ситуация с распространением COVID-19

В Донецкой области за сутки выявили 22 случая заражения коронавирусом. От осложнений болезни умер один пациент. За все время пандемии на подконтрольной властям территории подтверждено 90 756 случаев болезни: 88 029 человек выздоровели, 2 363 — умерли.



В отдельных районах Донецкой области выявили 157 заболевших, 14 пациентов умерли. Всего группировка «ДНР» подтверждает 43 859 заболевших ковидом: 36 387 человек выздоровели, а 3 316 — умерли.



На подконтрольной властям территории Луганской области зафиксировано 25 новых случаев COVID-19 и один летальный случай. С начала пандемии ковид подтвержден у 26 667 человек: выздоровели — 25 530, умерли — 950.



Группировка «ЛНР» заявила о смерти еще двух пациентов с COVID-19. Всего формирование признает 5 282 случая болезни, из которых 4 551 пациент выздоровел, 488 — умерли.



Политика



Спецпредставительница председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе посол Хайди Грау в скором времени выйдет из переговорного процесса. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на близкого к переговорному процессу источника.



Заседание политической подгруппы Трехсторонней контактной группы в очередной раз было сорвано из-за участия представительницы группировки «ДНР» Майи Пироговой, которая осуждена в Украине за терроризм. Сегодняшнее заседание стало первым для Сильвии Берманн — нового модератора в политподгруппе от ОБСЕ.



В МИД РФ допустили возможность участия США в процессе урегулирования конфликта на востоке Украины. «Это зависит от того, кто конкретно с американской стороны будет назначен главным координатором соответствующих усилий», — заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.



Общество



Правоохранители завершили специальное досудебное расследование в отношении «министра торговли и промышленности ДНР», которому инкриминируют посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Обвинительный акт передан в суд.



Официальное представительство компании JBL в Украине опубликовало на своей странице в Instagram карту Украины без аннексированного Крыма и неподконтрольных районов Донбасса. Впоследствии компания извинилась за это.



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