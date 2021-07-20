СБУ сообщила о более, чем 300 делах за посягательство на целостность Украины

В течение 2021 года СБУ открыла 328 уголовных производств по фактам посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также создание террористических групп или организаций. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



«В этих делах объявлено о подозрении 307 лицам. Большинство из них — по статье 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины», — говорится в сообщении.



Там уточняют, что среди подозреваемых — бывший «замминистра информации» т. н.«ДНР» Владимир Пряхин, пророссийский блогер Анатолий Шарий, а также двое граждан, причастных к совершению теракта возле здания телеканала «112 Украина» в 2019 году.



«За этот период было раскрыто еще 3 попытки терактов. Два из них планировались диверсионно-разведывательными группами так называемых "Л/ДНР" вблизи линии соприкосновения в районе проведения ООС. Однако намерения ДРГ разоблачили, а взрывные устройства обезврежены», — подчеркивают в СБУ.



Уточняется, что за последние полгода вступил в силу 191 обвинительный приговор суда по материалам СБУ.



«Речь идет именно о преступлениях, направленных против национальной государственности: посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность страны, а также за террористическую деятельность», — отмечают в спецслужбе.