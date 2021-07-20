Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

СБУ сообщила о более, чем 300 делах за посягательство на целостность Украины

20 июля 2021, 16:07

СБУ сообщила о более, чем 300 делах за посягательство на целостность Украины

В течение 2021 года СБУ открыла 328 уголовных производств по фактам посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также создание террористических групп или организаций. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В этих делах объявлено о подозрении 307 лицам. Большинство из них — по статье 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины», — говорится в сообщении.

Там уточняют, что среди подозреваемых — бывший «замминистра информации» т. н.«ДНР» Владимир Пряхин, пророссийский блогер Анатолий Шарий, а также двое граждан, причастных к совершению теракта возле здания телеканала «112 Украина» в 2019 году.

«За этот период было раскрыто еще 3 попытки терактов. Два из них планировались диверсионно-разведывательными группами так называемых "Л/ДНР" вблизи линии соприкосновения в районе проведения ООС. Однако намерения ДРГ разоблачили, а взрывные устройства обезврежены», — подчеркивают в СБУ.

Уточняется, что за последние полгода вступил в силу 191 обвинительный приговор суда по материалам СБУ.

«Речь идет именно о преступлениях, направленных против национальной государственности: посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность страны, а также за террористическую деятельность», — отмечают в спецслужбе.

Еще по теме

Организации
СБУ
Прочее
Терроризм Посягательство на территориальную целостность

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
13:48
Центризбирком РФ официально утвердил процедуру онлайн-голосования для жителей ОРДЛО
12:31
«ЛНР» запретила несколько книг христиан-баптистов
12:08
Коронавирус в ОРДЛО: 222 новых случая и 20 смертей
11:11
В Донецке задним числом повысили квартплату. Может вырасти тариф и на вывоз мусора
10:41
Минреинтеграции: На неподконтрольной Луганщине острый дефицит питьевой воды
22:28
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 19 июля
21:22
«ДНР» ограничит доступ граждан к статистике
17:13
В «ДНР» заявили о создании оборонно-промышленной «госкорпорации»
09:11
За сутки на неподконтрольной Луганщине умерли пять пациентов с ковидом
21:35
Главные новости Донбасса за неделю
20:20
Взрывы в Донецке и десант «Единой России». Дайджест НД ►
16:29
В Донецке показали еще один запущенный парк в центре города
09:41
«ЛНР» сообщила о 78 заболевших коронавирусом за сутки
22:45
Одержимость Путина Украиной. «Единая Россия» на Донбассе ►
18:59
На трассе под Новоазовском сгорел автобус
все новости
16:27
Козак: Паспортизация Донбасса не означает включение региона в состав России
16:07
СБУ сообщила о более, чем 300 делах за посягательство на целостность Украины
15:57
На Донетчине запускают автобусы в прифронтовые населенные пункты
15:11
Убийство «Сармата»: одного из обвиняемых приговорили к 11 годам тюрьмы, остальных оправдали
14:25
Временный поверенный в делах США заверил, что Зеленский и Байден встретятся летом
14:24
В «Слуге народа» назвали сроки отмены обязательного военного призыва в Украине
14:05
На блокпосте в Луганской области задержали подозреваемого в причастности к боевикам
13:48
Центризбирком РФ официально утвердил процедуру онлайн-голосования для жителей ОРДЛО
13:32
Reuters узнал о сделке США и Германии по «Северному потоку — 2»
13:19
На Луганщине ковид выявили у еще 35 человек
12:58
В Харьковской области СБУ задержала бывшего «депутата ЛНР»
12:31
«ЛНР» запретила несколько книг христиан-баптистов
12:08
Коронавирус в ОРДЛО: 222 новых случая и 20 смертей
11:52
Заседание суда по обжалованию ареста Медведчука перенесли на 30 июля
11:23
В Киеве почтили память убитого пять лет назад журналиста Павла Шеремета
все новости
ВИДЕО
Взрывы в Донецке и десант «Единой России». Дайджест НД ►
18 июля, 20:20
Одержимость Путина Украиной. «Единая Россия» на Донбассе ►
17 июля, 22:45
70 лет на Донбассе: Как лемки и бойки сохраняют свои традиции ►
15 июля, 11:50

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими словами/символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция