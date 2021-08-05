По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 5 августа

Ситуация с распространением COVID-19

На подконтрольной властям территории Донецкой области обнаружили 55 новых случая ковида, от осложнений умерли два пациента. За все время пандемии выявлено 91 894 человека с таким диагнозом. Из них 88 787 пациентов выздоровели, а 2 400 — умерли.



В отдельных районах Донетчины выявили 396 случаев коронавируса, 11 человек умерли. Всего группировка «ДНР» подтверждает 49 325 заболевших COVID-19: 40 765 человек выписали, а 3 651 заболевший скончался.



На подконтрольной властям территории Луганской области выявили 46 новых случаев COVID-19, двое пациентов умерли. Всего — 27 306 заболевших: выздоровели — 25 900, умерли 977 человек.



В отдельных районах Луганской области зарегистрировано 61 новый случай заболевания и 11 летальных. Всего группировка «ЛНР» признает 7 004 случая COVID-19: выписаны 5 557 пациентов, 628 скончались.



Политика



Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на сегодня 90% успеха в возвращении и деоккупации Донбасса зависит от президента РФ Владимира Путина.



Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и глава Офиса президента Андрей Ермак обсудили в Вашингтоне с советником американского президента Джейкобом Салливаном ситуацию на Донбассе.



Общество



Глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер посетила в СИЗО в неподконтрольном Луганске. Правозащитницу допустили к четверым незаконно удерживаемым людям. Она смогла побеседовать с каждым из заключенных в течение 10 минут в конфиденциальной обстановке.



Наблюдатели миссии ОБСЕ по-прежнему сталкиваются с ограничением в передвижении на Донбассе. В некоторых случаях боевики требуют заранее согласовывать мониторинговые визиты.

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