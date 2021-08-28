Боевики на Донбассе ранили еще двух украинских военных

Сегодня в результате обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований были ранены еще два украинских военных. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Боевики обстреляли украинские позиции в полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток».



«В результате вражеского огня двое военнослужащих Объединенных сил получили осколочные ранения. После оказания первой медицинской помощи раненых транспортировали в лечебное учреждение. Состояние их здоровья удовлетворительное», – говорится в сообщении.



В штабе ООС добавили, что для прекращения огневой активности НВФ украинские военные «применили дежурные огневые средства».



О действиях боевиков сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

С начала текущих суток незаконные вооруженные формирования на Донбассе 13 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов четверо украинских военных получили осколочные ранения, еще четверо – боевые травмы.



Утром 28 августа боевики обстреляли из 120-мм минометов прифронтовую Авдеевку в Донецкой области. Из-за обстрелов в Авдеевку не доехал поезд «Киев-Авдеевка» (136О). «Укрзализныця» сообщила, что пассажирские и пригородные поезда будут курсировать ограниченными маршрутами до станций «Покровск» и «Очеретино» до 30 августа.



Группировка «ДНР» заявила о двух детях, раненных сегодня в Горловке.