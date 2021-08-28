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Обострение на Донбассе: Штаб ООС в субботу зафиксировал 13 обстрелов

28 августа 2021, 18:21

Обострение на Донбассе: Штаб ООС в субботу зафиксировал 13 обстрелов

С начала текущих суток незаконные вооруженные формирования на Донбассе 13 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Украинские позиции обстреливали неподалеку Троицкого, Светлодарска, Красногоровки, Водяного (под Донецком), Травневого, Луганского. Боевики открывали огонь из минометов 82-го и 120-го калибров, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В направлении Авдеевки НВФ трижды обстреляли позиции украинских военных из минометов 120-го калибра, автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.

«Также российско-оккупационные войска совершили обстрел гражданской инфраструктуры Авдеевки из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и артиллерии калибра 122 мм. В результате обстрела повреждены объекты гражданской инфраструктуры города. Пострадавших среди местного населения нет», – сообщили в штабе.

В результате обстрелов четверо украинских военных получили осколочные ранения, еще четверо – боевые травмы. После оказания первой медицинской помощи раненых доставили в больницу. Их состояние здоровья оценивают как удовлетворительное.

Военные ВСУ открывали ответный огонь на обстрелы боевиков.

Кроме того, на границе Луганской и Донецкой областей зафиксирован пролет беспилотного летательного аппарата НВФ с пересечением линии соприкосновения.

Утром 28 августа боевики обстреляли из 120-мм минометов прифронтовую Авдеевку в Донецкой области. По уточненным данным, ранения получили восемь украинских военнослужащих.

Из-за обстрелов в Авдеевку не доехал поезд «Киев-Авдеевка» (136О), который ежедневно прибывает в 9:10. Поезд досрочно завершил поездку на станции «Очеретино». Пассажирские и пригородные поезда будут курсировать ограниченными маршрутам до станций «Покровск» и «Очеретино» до 30 августа.

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