МИД Украины: Голосование жителей ОРДЛО и Крыма сделает нелегитимными выборы в Госдуму

Голосование жителей ОРДЛО и Крыма на выборах в Государственную думу Росии сделает их нелегитимными. Об этом заявил спикер министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, передает «РБК-Украина».



«Выборы в Госдуму РФ во временно оккупированном Крыму и на Донбассе будут нелегитимными, а их результаты – юридически ничтожными», – сказал он.



Николенко подчеркнул, что легитимность всего российского избирательного процесса окажется под сомнением из-за организации Россией голосования на временно оккупированных территориях Украины.



«Заявления МИД РФ о якобы провокации нашего государства рассчитаны на внутреннего российского потребителя. Саммит Крымской платформы четко продемонстрировал, что международное сообщество солидарно с Украиной в политике непризнания попытки аннексии части украинской территории», – отметил спикер МИД.



Он добавил, что Украина продолжит системную работу над привлечением России как государства в целом, так и ее отдельных представителей, к ответственности за грубое нарушение норм международного права и украинского законодательства.



Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что жители ОРДЛО с российскими паспортами «имеют полное право» голосовать на выборах в Госдуму, поскольку это «российские граждане».



«Что касается Донецкой и Луганской "народных республик", то там живут наши граждане. Наши граждане имеют право голосовать, где бы они ни жили. И обязанность государства – предоставить им такую возможность», – заявил Лавров.

Группировки «ДНР» и «ЛНР» ведут активную кампанию по регистрации местных жителей с российскими паспортами на портале «Госуслуги». Это необходимо для участия в дистанционном электронном голосовании на выборах в Госдуму РФ 17-19 сентября. Кроме того, «Л-ДНР» организуют подвоз избирателей на участки в Ростовской области.



Также организована агитация за российскую партию власти «Единая «Россия», которая получила монопольное положение в ОРДЛО.



Свой протест против участия жителей оккупированных территорий в российских выборах выразил МИД Украины. В ведомстве предупредили, что Украина и международное сообщество не признают результаты голосования.