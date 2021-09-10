Зеленский считает, что НАТО и ЕС будут терять позиции без Украины

НАТО и Европейский Союз, если не примут в свой состав Украину, будут постепенно становиться слабее. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на форуме Ялтинской европейской стратегии YES Brainstorming 2021.



Он отметил, что Украина — самая большая по территории страна в Европе, с большим населением и достаточным экономическим потенциалом.



«Я считаю, что без Украины НАТО будет терять, я считаю, что без Украины Европейский Союз будет потихоньку ослабевать... Если вы хотите, чтобы укрепилась Россия — не берите [в свой состав] Украину», — сказал Зеленский.



Президент считает, что Украина готова к вступлению в НАТО.



«Наша армия — одна из самых мощных армий в мире, потому, когда нам говорят про реформы в оборонном секторе или про реформы в армии — и что из-за этого Украина не вступила в НАТО, то мне кажется, что это не совсем, скажем так, не до конца откровенная мысль», — добавил он.

Читайте также: Рада не поддержала обращение к США о признании Украины основного союзника вне НАТО