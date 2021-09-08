Рада не поддержала обращение к США о признании Украины основного союзника вне НАТО

Верховная Рада не набрала голосов для обращения к Конгрессу США о предоставлении Украине двустороннего статуса основного союзника США вне НАТО. «За» принятие соответствующего постановления № 5380 проголосовали 24 народных депутатов из 226-ти необходимых.



Авторы проекта постановления мотивируют необходимость предоставления статуса союзника США продолжающейся российской агрессией, в том числе, поставок вооружения, военной техники и амуниции для боевиков «ДНР/ЛНР».



Для рассмотрения проекта постановления № 5380 спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков созвал на 8 сентября внеочередное заседание Парламента по требованию 153 народных депутатов.

Посол Украины в США Оксана Маркарова ранее призвала народных депутатов не голосовать за обращение о предоставлении Украине статуса основного союзника США вне НАТО. Она мотивировала это тем, что статус MNNA может помешать вступлению Украины в Североатлантический альянс.