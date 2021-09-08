Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Рада не поддержала обращение к США о признании Украины основного союзника вне НАТО

08 сентября 2021, 14:51

Рада не поддержала обращение к США о признании Украины основного союзника вне НАТО

Верховная Рада не набрала голосов для обращения к Конгрессу США о предоставлении Украине двустороннего статуса основного союзника США вне НАТО. «За» принятие соответствующего постановления № 5380 проголосовали 24 народных депутатов из 226-ти необходимых.

Авторы проекта постановления мотивируют необходимость предоставления статуса союзника США продолжающейся российской агрессией, в том числе, поставок вооружения, военной техники и амуниции для боевиков «ДНР/ЛНР».

Для рассмотрения проекта постановления № 5380 спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков созвал на 8 сентября внеочередное заседание Парламента по требованию 153 народных депутатов.

Посол Украины в США Оксана Маркарова ранее призвала народных депутатов не голосовать за обращение о предоставлении Украине статуса основного союзника США вне НАТО. Она мотивировала это тем, что статус MNNA может помешать вступлению Украины в Североатлантический альянс.

Еще по теме

Прочее
Верховная Рада Украины Украина-США

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
15:23
В «Единой России» назвали число своих сторонников на Донбассе
12:42
«ДНР»: 292 человека заболели COVID-19, 95 умерли
11:45
На Донбасс приехал российский «православный олигарх» Малофеев вместе с «единоросами»
10:24
В центре Донецка заменили огромный баннер «Наш выбор — Россия»
09:21
«ЛНР»: 285 заболевших и 13 умерших от COVID-19
22:42
Просто отвернулись: «ЛНР» провела тренировку «тайного» электронного голосования на выборах в Госдуму РФ
20:55
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 7 сентября
19:12
«ЛНР» объявила 8 сентября днем траура по погибшим горнякам
18:36
«Таможню» между «ДНР» и «ЛНР» ликвидируют с 1 октября
16:29
СБУ разоблачила канал поставки метадона в Донецк
15:26
«ДНР»: 457 заболевших и 62 умерших от ковида за сутки
13:03
Шахтеры массово уезжают из ОРДЛО работать в Россию — ВПГ
12:59
Проблема с мусором в Макеевке: «Мэр» ответил, что не хватает машин и пожаловался на выброшенные диваны
11:02
Правозащитники рассказали о причинах аварии на шахте «ЛНР»
09:39
Девять горняков погибли и 19 пострадали в результате аварии на шахте «ЛНР»
все новости
15:23
В «Единой России» назвали число своих сторонников на Донбассе
14:51
Рада не поддержала обращение к США о признании Украины основного союзника вне НАТО
13:48
Госкомиссия рассмотрит установление «желтого» уровня карантина в Украине. Минздрав предложил преференции вакцинированным
13:00
Рада призвала мир не признавать выборы в Госдуму РФ из-за участия жителей Донбасса и Крыма
12:48
48 громад Донецкой области могут получить по 100 тысяч гривен на свое развитие
12:42
«ДНР»: 292 человека заболели COVID-19, 95 умерли
11:45
На Донбасс приехал российский «православный олигарх» Малофеев вместе с «единоросами»
11:16
Ковид на Донбассе: За сутки 243 человека заболели и 13 умерли
10:51
На Дне рождения Татарова были правоохранители, связанные с расследованием его дела
10:24
В центре Донецка заменили огромный баннер «Наш выбор — Россия»
09:50
CNN: США знали об операции Украины по задержанию «вагнеровцев»
09:27
В Украине сделали более 10 миллионов прививок от коронавируса
09:21
«ЛНР»: 285 заболевших и 13 умерших от COVID-19
08:47
Сутки на Донбассе: 7 обстрелов и один раненый в рядах ВСУ
08:12
Почти 2 800 случаев коронавируса выявили в Украине за сутки
все новости
ВИДЕО
Как отдыхает дочь главы «ДНР»? Дайджест НД ►
05 сентября, 22:21
С чем Зеленский вернулся из США и кто устроил очередное обострение. Донбасс сегодня ►
04 сентября, 21:45
Обострение на Донбассе портит праздники. Дайджест НД ►
29 августа, 21:12

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция