«ДНР» отменила комендантский час по выходным до конца сентября

Группировка «ДНР» продлила частичную отмену комендантского часа на контролируемой ею территории. Соответствующее «распоряжение» подписал глава «ДНР» Денис Пушилин.



Согласно «документу», комендантский час по выходным отменяется до 30 сентября.



Кроме того, длительность отмены комчаса увеличили на сутки, и теперь ограничения на передвижение снимаются с 23:00 пятницы до 4:00 понедельника. Ранее комендантский час не действовал только с вечера пятницы до утра воскресенья.



Прежнее «распоряжение» об отмене комчаса до 15 сентября признано утратившим силу.

Группировка «ДНР» на подконтрольной ей территории отменила комендантский час в выходные дни с 1 июня по 15 сентября. Ранее комендантский час действовал ежедневно с 23 часов ночи до 5 часов утра.



Вместе с тем на выходных усилено патрулирование улиц и проверок местных жителей. Человека могут задержать и доставить в отделение для проверки личности. В группу риска попали жители, у которых есть только украинский паспорт.