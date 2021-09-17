Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

На портале «Дія» появятся новые услуги для переселенцев и жителей Донбасса

17 сентября 2021, 23:08

На портале «Дія» появятся новые услуги для переселенцев и жителей Донбасса

В скором времени на портале «Дія» станут доступны новые услуги для жителей Донецкой и Луганской областей и переселенцев. Об этом во время онлайн-встречи Смарт Сити клуба рассказал заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Снавер Сейтхалилев, передает пресс-служба ведомства.

«До конца этого года мы планируем запустить онлайн-подачу заявки на портале "Дія" для получения денежной компенсации за разрушенное жилье в Донецкой и Луганской областях, а в 2022 году — подачу веб-заявки на портале "Дія" о необходимости социального жилья для ВПЛ. И это лишь несколько ключевых аспектов, над которыми мы усиленно работаем», — отметил замминистра.

Он также рассказал о проекте, который реализуется в рамках предоставления льготного ипотечного кредита для переселенцев на средства гранта от немецкого кредитного учреждения для восстановления (KfW).

«В мае мы упростили процесс подачи заявки на получение льготного ипотечного кредита для ВПЛ, и теперь заявление можно подавать через портал "Дія". Эта процедура занимает всего 10 минут, и такая возможность безусловно повлияла на количество желающих участвовать в программе. Кроме того, с октября 2020 года уже внедрена электронная справка ВПЛ в приложении "Дія". Также уже доступна услуга е-Малятко на портале "Дія". Мы убеждены, что нам удастся перевести все государственные услуги для жителей временно оккупированных территорий в онлайн-формат до 2023 года», — сказал заместитель министра.

Читайте также:

В Украине началось тестирование онлайн-идентификации для переселенцев и жителей ОРДЛО

Еще по теме

Организации
Минреинтеграции
Прочее
Дія

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
23:22
В Донецке обрушился парапет балкона многоэтажки
23:15
По обе стороны КПВВ: ковид и другие новости 17 сентября
17:42
«ЛНР»: Подросток получил ранения при взрыве в Луганске
14:46
ОБСЕ узнала подробности ранения двух жителей Донецка от обстрела
13:25
«ДНР»: Еще 434 заболевших и 34 умерших от ковида
12:43
С полигона «ЛНР» обстреляли жилой сектор села с детсадом и школой
11:03
«ДНР» заявила о ранении трех жителей Донецка
10:05
Российские выборы на Донбассе: «Л-ДНР» голосуют в «инфоцентрах» и подвозят на участки в РФ
10:04
Суд приговорил к 10 годам тюрьмы начальника боевиков в НВФ «Восток»
09:45
«ЛНР»: 10 человек умерли и 247 заболели COVID-19 за сутки
22:55
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 16 сентября
17:34
В Донецке сгорел производственный цех
17:12
«ЛНР» начнет записывать в сторонники «Единой России»
15:55
«ДНР» заявила об обстреле Еленовки
14:22
В «ДНР» заявили о практически полной загрузке госпиталей для заболевших ковидом
все новости
23:22
В Донецке обрушился парапет балкона многоэтажки
23:15
По обе стороны КПВВ: ковид и другие новости 17 сентября
23:08
На портале «Дія» появятся новые услуги для переселенцев и жителей Донбасса
22:36
Мариуполь вошел в топ-10 рейтинга городов Украины по качеству жизни
21:51
Зеленский утвердил Стратегический оборонный бюллетень Украины
21:28
Темпы российской паспортизации в ОРДЛО замедлились — Данилов
20:26
На Донетчине завершили строительство олимпийского велокомплекса
19:53
В Украине ввели санкции против сотрудников ФСБ России, причастных к отравлению Навального
19:18
СНБО разработал и запустил систему мониторинга олигархов
19:06
СНБО: Бюджет на безопасность и оборону в Украине увеличат до 5,95% ВВП
18:50
Украина наложит санкции за привлечение жителей Донбасса и Крыма к голосованию на выборах в Госдуму РФ
18:48
Зеленский начнет визит в США 20 сентября
18:26
На Луганщине проверили все «заминированные» объекты, взрывчатку не обнаружили
18:20
Обзор распространенных поломок в автомобилях Mercedes (РR)
17:42
«ЛНР»: Подросток получил ранения при взрыве в Луганске
все новости
ВИДЕО
«Шахтер» проиграл «Шерифу» в Лиге чемпионов
15 сентября, 21:35
В Донецке у здания больницы горела «скорая»
13 сентября, 14:21
Слияние «Л-ДНР» и «Единая Россия в Донецке». Дайджест НД ►
12 сентября, 22:50

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция