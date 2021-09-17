На портале «Дія» появятся новые услуги для переселенцев и жителей Донбасса

В скором времени на портале «Дія» станут доступны новые услуги для жителей Донецкой и Луганской областей и переселенцев. Об этом во время онлайн-встречи Смарт Сити клуба рассказал заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Снавер Сейтхалилев, передает пресс-служба ведомства.



«До конца этого года мы планируем запустить онлайн-подачу заявки на портале "Дія" для получения денежной компенсации за разрушенное жилье в Донецкой и Луганской областях, а в 2022 году — подачу веб-заявки на портале "Дія" о необходимости социального жилья для ВПЛ. И это лишь несколько ключевых аспектов, над которыми мы усиленно работаем», — отметил замминистра.



Он также рассказал о проекте, который реализуется в рамках предоставления льготного ипотечного кредита для переселенцев на средства гранта от немецкого кредитного учреждения для восстановления (KfW).



«В мае мы упростили процесс подачи заявки на получение льготного ипотечного кредита для ВПЛ, и теперь заявление можно подавать через портал "Дія". Эта процедура занимает всего 10 минут, и такая возможность безусловно повлияла на количество желающих участвовать в программе. Кроме того, с октября 2020 года уже внедрена электронная справка ВПЛ в приложении "Дія". Также уже доступна услуга е-Малятко на портале "Дія". Мы убеждены, что нам удастся перевести все государственные услуги для жителей временно оккупированных территорий в онлайн-формат до 2023 года», — сказал заместитель министра.