По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 1 октября

Ситуация с распространением COVID-19

На подконтрольной властям территории Донецкой области за сутки выявили 745 случаев заражения коронавирусом. От осложнений умерли девять человек. С начала пандемии — 102 011 случаев заражения, из которых 92 982 человека выздоровели, 2624 — умерли.



В отдельных районах Донецкой области выявили 682 заболевших, 85 ранее заболевших умерли. Всего группировка «ДНР» признала 67 883 случая COVID-19: 53 476 человек выздоровели, летальных случаев — 4 960.



На подконтрольной властям территории Луганской области ковид диагностировали еще у 485 человек. Четверо человек умерли от осложнений. Всего зафиксировано 34 327 случаев инфицирования: 28 397 человек выздоровели, 1101 — умерли.



В отдельных районах Луганской области обнаружили 319 новых случаев коронавируса, 33 человека умерли. Всего в группировке «ЛНР» подтверждают 13 216 заболевших: 9 882 человека выздоровели, а 1 386 умерли. «ЛНР» вслед за «ДНР» перепрофилирует роддомы на прием пациентов с пневмонией и коронавирусом.



Политика



Кабинет министров начал подготовку законопроекта о процедурах, который будет применяться в отношении временно оккупированных территорий.



Россия должна вывести свои войска с востока Украины и перестать ограничивать доступ для миссии ОБСЕ. Об этом заявила посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс. В сентябре ситуация с безопасностью на Донбассе ухудшилась.



Общество



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