Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 1 октября

01 октября 2021, 23:47

По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 1 октября

Ситуация с распространением COVID-19

На подконтрольной властям территории Донецкой области за сутки выявили 745 случаев заражения коронавирусом. От осложнений умерли девять человек. С начала пандемии — 102 011 случаев заражения, из которых 92 982 человека выздоровели, 2624 — умерли.

В отдельных районах Донецкой области выявили 682 заболевших, 85 ранее заболевших умерли. Всего группировка «ДНР» признала 67 883 случая COVID-19: 53 476 человек выздоровели, летальных случаев — 4 960.

На подконтрольной властям территории Луганской области ковид диагностировали еще у 485 человек. Четверо человек умерли от осложнений. Всего зафиксировано 34 327 случаев инфицирования: 28 397 человек выздоровели, 1101 — умерли.

В отдельных районах Луганской области обнаружили 319 новых случаев коронавируса, 33 человека умерли. Всего в группировке «ЛНР» подтверждают 13 216 заболевших: 9 882 человека выздоровели, а 1 386 умерли. «ЛНР» вслед за «ДНР» перепрофилирует роддомы на прием пациентов с пневмонией и коронавирусом.

Политика

Кабинет министров начал подготовку законопроекта о процедурах, который будет применяться в отношении временно оккупированных территорий.

Россия должна вывести свои войска с востока Украины и перестать ограничивать доступ для миссии ОБСЕ. Об этом заявила посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс. В сентябре ситуация с безопасностью на Донбассе ухудшилась.

Общество

ЕС призвал Россию обеспечить возобновление работы всех существующих контрольных пунктов въезда-выезда на линии столкновения на востоке Украины, а также дополнительных КПВВ в Счастье и Золотом, как это было договорено на саммите «Нормандской четверки».

Группировка «ЛНР» в 2022 году планирует провести аккредитацию в России учреждений среднего профессионального образования (СПО) и школ.

Группировка «ДНР» объявила призыв на военную службу с 1 октября по 31 декабря текущего года.

Полицейские направили в суд обвинительные акты в отношении двух организаторов и шести конвоиров подпольной тюрьмы «Изоляция» в оккупированном Донецке.

Подписывайтесь на рассылку:

* обязательное поле для заполнения
 

Еще по теме

Прочее
Главное за день

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
23:47
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 1 октября
21:23
«ЛНР» переводит роддома в Луганске на оказание помощи больным COVID-19
19:56
«ЛНР» заявила, что в 2022 году будет аккредитовать в России школы и профтехучилища
19:18
Контроль в людных местах и «дистанционка»: «ЛНР» ужесточила противоэпидемические меры
18:25
Чего боятся в Донецке и Луганске? Страхи реинтеграции ►
18:10
КПВВ на Донбассе должны были открыть еще 18 месяцев назад — ЕС в ОБСЕ
15:00
«ДНР» объявила призыв на военную службу
14:05
«ДНР» и «ЛНР» показали демонтаж «таможни»
13:06
«ДНР» продлила отмену комендантского часа – но только по выходным
12:17
«ДНР»: За сутки от ковида умерли 85 человек
12:00
Потушить пожар на шахте в Донецке мешает уголь
11:20
«ЛНР» продлила отмену комендантского часа до февраля
10:22
«ЛНР»: Еще 319 заболевших и 33 умерших от ковида
10:07
Мобильный оператор «ДНР» перенес повышение тарифа
23:01
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 30 сентября
все новости
23:47
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 1 октября
23:03
Задержанный в Грузии Саакашвили объявил о голодовке и новой семье с украинкой
22:10
Трансформация Украины: У Зеленского планируют вернуть Донбасс и Крым до 2030 года
21:23
«ЛНР» переводит роддома в Луганске на оказание помощи больным COVID-19
21:01
Бывшего чиновника Администрации президента будут судить за госизмену
20:59
Зеленский обеспокоен задержанием Саакашвили и ждет разъяснений от Грузии
20:41
ID-карта, справки, жилье: В 2022 году запустят комплекс цифровых услуг для переселенцев
19:56
«ЛНР» заявила, что в 2022 году будет аккредитовать в России школы и профтехучилища
19:42
Оружие, из которого стреляли по авто Шефира, так и не нашли
19:18
Контроль в людных местах и «дистанционка»: «ЛНР» ужесточила противоэпидемические меры
19:08
В Грузии задержан Саакашвили
18:40
Украина полностью переходит на электронные больничные
18:25
Чего боятся в Донецке и Луганске? Страхи реинтеграции ►
18:14
Пилили зубы, подключали ток: На Донетчине будут судить восьмерых тюремщиков «Изоляции»
18:10
КПВВ на Донбассе должны были открыть еще 18 месяцев назад — ЕС в ОБСЕ
все новости
ВИДЕО
Чего боятся в Донецке и Луганске? Страхи реинтеграции ►
01 октября, 18:25
Прифронтовое село в Луганской области 7 лет остается без электричества и автобуса ►
29 сентября, 12:42
Пенсии для жителей Донбасса без пересечения КПВВ. В чем проблема? Дайджест НД ►
26 сентября, 21:10

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция