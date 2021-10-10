Арестович предположил, что рост цен в ОРДЛО связан с ликвидацией «таможни» между «ЛНР» и «ДНР»

Рост цен на потребительские товары в ОРДЛО, в частности, на картофель связан с «объединением таможенного пространства» группировок «ЛНР» и «ДНР». Об этом заявил спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович, передает телеканал «ДОМ».



«Учитывая, что недавно произошло объединение "таможенных" пространств ["ДНР" и "ЛНР"], то неудивительно, что начались экономические эффекты от этого объединения. Возможно, подорожание продуктов питания первой необходимости связано с этим. Я так понимаю, кто не может зарабатывать на боеприпасах, наркотиках и гуманитарной помощи, решили придумать схему с картошкой и попытаться заработать на картошке.», — сказал Арестович.



Он также добавил, что ухудщение социально-экономической ситуации в ОРДЛО будет ухудшаться до тех пор, пока конфликт не будет урегулирован.

Ажиотаж с ростом цен на картофель в отдельных районах Донецкой области, который в группировке «ДНР» официально назвали «необоснованным», не спадает. Местные СМИ сообщают, что после принятия «административных» мер и совещания у главы «ДНР» Дениса Пушилина оптовые цены на отдельные сорта картофеля снизились всего примерно на 10 рублей.



Донецкие предприниматели говорят, что закупочная цена картофеля на оптовых складах составляет от 55-65 рублей (около 21-25 гривен) за килограмм. На рынках ценники достигают 100-120 рублей (около 38-46 гривен).



