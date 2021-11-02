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Верещук усомнилась в скором возвращении Донбасса и Крыма

02 ноября 2021, 12:40

Верещук усомнилась в скором возвращении Донбасса и Крыма

Народный депутат от фракции «Слуга народа», которая претендует на должность министра по вопросам реинтеграции, Ирина Верещук сомневается, что неподконтрольную часть Донбасса и Крым удастся вернуть при ее каденции на посту министра.

На вопрос журналиста в кулуарах Рады, удастся ли вернуть Донбасс и Крым при ее каденции, Верещук ответила: «Не знаю. Думаю, нет».

Верещук допустила, что в случае назначения главой Минреинтеграции, президент Владимир Зеленский введет ее в состав делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе.

Она отметила, что хочет понять, что мешает прогрессу Минского процесса. «Я точно знаю, что нам ничего не мешает. Мы готовы выполнять взятые на себе обязательства, что мы и делаем. Что мешает России? Это мы должны более предметно уже на заседании ТКГ», — подчеркнула Верещук.

По ее словам, в первую очередь, сторонам надо сконцентрировать на гуманитарных вопросах: доступ Красного креста в тюрьмы на неподконтрольной территории, разблокирование КПВВ, обмен удерживаемыми лицами.

Накануне вице-премьер, министр реинтеграции Алексей Резников написал заявление об отставке. Резников может стать министром обороны вместо Андрея Тарана.

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