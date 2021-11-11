«ДНР» будет увеличивать набор призывников

Группировка «ДНР» будет увеличивать число призывников. Об этом сказал глава формирования Денис Пушилин в «большом интервью» 11 ноября.



Он напомнил, что в первый военный призыв «ДНР» набрала 200 человек, во второй — 300 человек.



«Он [призыв] будет расти, потому что все молодые ребята, которые достигают призывного возраста, должны проходить службу в армии, и мы к этому стремимся», — заявил Пушилин.

Весной «ДНР» впервые объявила призыв мужчин 18-27 лет в состав незаконных вооруженных формирований. Были отобраны 200 человек. Аналогичный призыв проводила и группировка «ЛНР».



30 октября в ОРДО стартовал второй военный призыв, в который набрали 300 человек.