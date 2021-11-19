Концентрация российских войск у границы: Украинская разведка прогнозирует пик в конце января

Россия продолжает маневры и накапливание российских войск на определенном удалении от границы Украины. Накопление будет продолжаться и выйдет на пик примерно в конце января.



Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в эфире программы «Право на владу» телеканала «1+1».



Во время включения в студию по видеосвязи Буданов отметил, что находится в США для того, «чтобы ускорить и улучшить уровень взаимодействия с нашими основными партнерами».



«Только что я закончил официальную встречу в Пентагоне со своим коллегой. Мы обменялись информацией, обменялись мнениями — наши мнения полностью совпадают. Продолжается масштабная спецоперация против Украины по дестабилизации ситуации внутри и снаружи», — сказал глава ГУР МОУ.

По его словам, главная цель России — дестабилизировать ситуацию внутри Украины.



«Замысел Москвы достаточно прост: дестабилизация ситуации изнутри, используя очень много нарративов — от антивакцинаторов, заканчивая недовольствами по разным причинам. Кризис мигрантский, который имеет целью взбудоражить общество. Масштабный энергетический кризис, который все же надвигается, по нашей оценке. Экономический кризис. И на фоне этого — масштабные маневрирования российской армии с накоплением на определенном удалении от государственной границы. Это накопление будет продолжаться и выйдет на пик примерно в конце января», — заявил Буданов.