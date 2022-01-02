Кремль предлагал США провести «нормандскую встречу» с членами «Л-ДНР»

Россия готова работать с США по вопросам Донбасса в любом формате, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко. Об этом передает ТАСС. При этом в Кремле назвали исходные данные, в которых РФ и США должны сойтись, чтобы работать над разрешением конфликта.



«Мы, со своей стороны, готовы сотрудничать в любом формате на основе поддержанного Вашингтоном принципа безальтернативности Минских соглашений и невозможности урегулировать конфликт без предоставления особого статуса Донбассу», – заявил он.



При этом Руденко добавил, что Россия готова работать с США при понимании, что участие американской стороны будет иметь позитивную «добавленную стоимость».



Он также сообщил, что Россия предлагала США провести в рамках «нормандского формата» встречу с участием представителей оккупированных Донецка и Луганска.



«К сожалению, позитивного ответа не получили», – добавил замглавы МИД РФ.