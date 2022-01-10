На неподконтрольной Донетчине проседает почва: опасные зоны

В Донецкой области продолжает проседать почва. Как рассказал бывший глава Государственной экологической инспекции в 2019-2020 годах Егор Фирсов, наиболее опасные зоны расположены на неподконтрольной и прифронтовой территориях области.



«Вместе с Государственным космическим агентством мы исследовали спутниковые снимки из Донецка, Макеевки, Ясиноватой, Авдеевки и близлежащих территорий, чтобы понять, в каком состоянии находятся промышленные объекты и жилые дома и безопасно ли там вообще жить, и работать. Оказалось, что большинство объектов расположены на территории, которая постепенно смещается и проседает», – написал Фирсов.

Он отметил, что основными причинами этого стало невыполнение технических требований при добыче угля и подтопления шахт. К тому же шахтные воды загрязняют воду в колодцах и водоемах, приводят к засолению грунтов.



По данным, которые опубликовал Фирсов, самые большие проседания земной поверхности наблюдаются: