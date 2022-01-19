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По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 19 января

19 января 2022, 20:52

По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 19 января

Ситуация с распространением COVID-19

От осложнений вследствие коронавирусной болезни скончались девять человек на подконтрольной властям территории Донецкой области. За 18 января диагноз COVID-19 установили у 483 человек. С начала пандемии зафиксировано 171 582 случая инфицирования. Из них 163 879 пациентов выздоровели, 5243 человека умерли.

В отдельных районах Донецкой области выявили 241 новый случай коронавируса и 8 смертей. С пандемии группировка «ДНР» подтверждает 121 027 заболевших. Из них 109 048 человек выздоровели, летальных случаев — 9 430.

На подконтрольной властям территории Луганской области подтверждено 215 новых случаев COVID-19. От осложнений умерло еще двое больных. За все время исследований в области диагноз COVID-19 выявлен в 61 173 случаях. Из них 57 530 человек выздоровели, 2 245 человек умерли.

В отдельных районах Луганской области зарегистрировали 43 новых случая заражения коронавирусом. Умерли четверо ранее заболевших. В ОРЛО с начала пандемии зарегистрировано 22 024 случая COVID-19, выздоровели 18 475 человек, а 3 129 человек умерли.

Политика

Президентом Владимир Зеленский провел встречу с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, который 19 января прибыл в Киев. Блинкен рассказал, что его визит в Украину связан с просьбой президента США Джо Байдена, прежде всего, чтобы подтвердить украинцам поддержку, которую предоставляют Штаты.

Следующая встреча политических советников глав государств «нормандской четверки» может пройти до конца января. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Депутаты от Компартии России предложили официально обратиться к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать «ДНР» и «ЛНР».

Россия в качестве альтернативы будет готова рассмотреть обязательство США никогда не голосовать за вступление Украины и других стран в НАТО.

Печерский районный суд Киева избрал пятому президенту, лидеру партии «Европейская солидарность» Петру Порошенко меру пресечения в виде личных обязательств по делу о торговле углем с неподконтрольного Донбасса.

Президент Турции Реджеп Эрдоган пригласил Зеленского и Путина в Турцию для переговоров, чтобы «уладить разногласия» между странами. Кремль поприветствовал эту идею, однако там отметили, что место проведение переговоров — «это вторично».

Права человека

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова требует немедленного освобождения из плена гражданина Украины Вячеслава Шаболды из плена группировки «ДНР». Мужчину обвиняют в «шпионаже», а досудебное следствие продолжается почти 3 года. В плену ему вырвали зубы, избивали, применяли электрический ток, угрожали убить детей.

Общество

В 2021 году Беларусь предоставила гражданство почти трем тысячам жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, рассказал сооснователь «Восточной правозащитной группы» Павел Лисянский. Российские паспорта, по его словам, получили 813 тысяч жителей ОРДЛО, согласно данным на январь 2022 года.

Оболонский районный суд Киева разрешил задержать и объявить в международный розыск обвиняемого в деле о пытках в донецкой тюрьме «Изоляция» Евгения Бражникова, который находится во Франции.

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