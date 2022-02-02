Кабмин усовершенствовал порядок кредитования жилья для переселенцев

Правительство на сегодняшнем заседании усовершенствовало порядок льготного ипотечного кредитования для внутренне перемещенных лиц за счет средств гранта, предоставленных Кредитным учреждением для восстановления (KfW), сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Так, в Порядок внесены изменения:

1. увеличен возраст недвижимости до 50 лет, на приобретение которой могут быть направлены средства кредита;

2. уточнено определение «члены семьи кандидата» (добавив в список и определение членов семьи заявителя/победителя);

3. корректированы сроки уведомления победителя о принятии решения об отказе в предоставлении кредита.

Отмечается, что принятые изменения расширяют возможности победителя в поиске объекта недвижимости, а также четко определяют требования совместного проживания членов семьи, на которых будет рассчитываться размер кредита, для недопущения недоразумений при подаче документов.

Также нормировано требование об информировании победителя в случае принятия решения об отказе в предоставлении кредита.



Верховная Рада 2 декабря 2020 года ратифицировала соглашение между правительством Украины и правительством Германии о привлечении 25,5 миллиона евро от немецкого государственного банка развития KfW на предоставление льготных кредитов для приобретения жилья для внутренне перемещенных лиц.

Это соглашение позволяет ВПЛ получить льготные кредиты на приобретение жилья на сумму примерно 40 тысяч евро в гривневом эквиваленте на срок 20 лет под льготные условия — 3% годовых.

В течение 2021-2022 годов этот проект позволит обеспечить постоянным жильем не менее 680 семей или 1768 внутренне перемещенных лиц, говорится в сообщении.

Три тысячи квартир для переселенцев планируют купить по государственным программам в 2022 году. Об этом рассказала министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук во время рабочей поездки в Донецкую область.