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Глава «ЛНР» Пасечник разрешил добровольную мобилизацию мужчин старше 55 лет

21 февраля 2022, 08:09

Глава «ЛНР» Пасечник разрешил добровольную мобилизацию мужчин старше 55 лет

Глава группировки «ЛНР» Леонид Пасечник подписал «указ», согласно которому мужчины старше 55 лет могут быть добровольно призваны на военную службу.

Этой бумагой Пасченик внес изменения в свой предыдущий указ от 19 февраля «Об объявлении мобилизации и применении некоторых мер, направленных на обеспечение режима военного положения, введенного на территории Луганской народной Республики», дополнив абзацем такого содержания: «Осуществлять призыв на военную службу граждан мужского пола возрастом старше 55 лет в добровольном порядке».

Дополняется...

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