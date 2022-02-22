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В Госдуме опровергли признание «ДНР» и «ЛНР» в границах Донецкой и Луганской областей

Обновлено
22 февраля 2022, 10:00

В Госдуме опровергли признание «ДНР» и «ЛНР» в границах Донецкой и Луганской областей

Глава комитета Государственной думы России по деламСНГ Леонид Калашников опроверг свое же заявление о признании так называемых «ДНР» и «ЛНР» в границах Донецкой и Луганской областей.

«Соглашение не уточняет границ. Не знаю, кто запустил эту утку, что мы будем признавать ДНР и ЛНР в границах Донецкой и Луганской областей», — цитирует Калашникова издание «Подъем».

По его словам, это не право России — уточнять чужие границы.

«Мы же не будем демаркацией границы заниматься, пусть ее проводят стороны, которые себя объявили государствами. Это соглашение о сотрудничестве между странами в тех границах, в которых они себя ощущают, обратитесь к ним», — добавил он.

Сегодня ранее утверждение Калашникова о признании «Л-ДНР» в границах всей Донецкой и Луганской областей распространили российские информагентства.

Первый заместитель главы комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова, отвечая на вопрос РБК о границах признания, заявила: «В тех границах, что сейчас, конечно. Никто не собирается идти дальше. Мы в документах никаких других границ не определяли».

Вчера зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов говорил, что речь идет о признании в границах, которые сейчас фактически установлены.

Тексты указов президента России Владимира Путина не дают однозначного ответа о, том в каких именно границах РФ признает эти территории. 

22 февраля Госдума РФ планирует ратифицировать «договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи» с «Л-ДНР». Профильные комитеты Госдумы во вторник утром единогласно рекомендовали нижней палате ратифицировать соглашения.

21 февраля Путин выступил с обращением к россиянам и заявил о признании «независимости» самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» и подписал соответствующие указы. Перед этим он собрал внеочередное заседание Совета безопасности РФ, члены которого выступили за признание этих территорий «независимыми республиками».

В указах Путин поручил министерству обороны направить войска для «поддержания мира» на этих территориях. Также дано поручение МИД установить дипломатические отношения с «ДНР» и «ЛНР».

США и Евросоюз осудили это решение и назвали его нарушением международного права и суверенитета Украины.

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