Российские войска обстреляли в Рубежном интернат, больницу и школы: есть погибшие

Фото: Facebook / Сергей Гайдай

Российские войска обстреляли в Рубежном интернат для детей с нарушением зрения, городскую больницу и три школы. Погибло четыре человека. Об этом сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.



Он отметил, что военные, полиция, спасатели ГСЧС, врачи и волонтеры работают на пределе человеческих возможностей, спасая людей.



«Во всех населенных пунктах области организована доставка технической воды и гуманитарной помощи», - добавил Гайдай.



Ранее глава ОГА сообщал, что из-за масштабных обстрелов Северодонецка городу не хватает спасателей.

Фото: Facebook / Сергей Гайдай