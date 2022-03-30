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Три гуманитарных коридора заявлены на 30 марта

30 марта 2022, 09:50

Три гуманитарных коридора заявлены на 30 марта

На 30 марта согласованы три гуманитарных коридора, сообщила вице-премьер Ирина Верещук.

  • для эвакуации мариупольцев и доставки гуманитарной помощи в город Бердянск;
  • для доставки гуманитарной помощи и эвакуации людей из города Мелитополь;
  • для проезда колонны людей на собственном транспорте из города Энергодар в Запорожье.

Сформированные колонны автобусов и грузовиков с гуманитарной помощью уже отправились из Запорожья. «Требуем от оккупационных войск соблюсти взятые на себя обязательства и пропустить гуманитарные колонны через блокпосты», — призвала Верещук.

На обратном пути в Запорожье к гуманитарным колоннам из Бердянска и Мелитополя смогут присоединиться люди на собственном транспорте.

Также Верещук проинформировала, что вчера на переговорах в Стамбуле российской делегации были переданы предложения по организации гуманитарных коридоров к наиболее пострадавшим 97 населенным пунктам в Харьковской, Киевской, Херсонской, Черниговской, Сумской, Запорожской, Донецкой, Луганской и Николаевской областях. Сегодня украинская сторона намерена продолжить работу по получению согласования этих гуманитарных коридоров.

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