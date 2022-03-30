Три гуманитарных коридора заявлены на 30 марта

На 30 марта согласованы три гуманитарных коридора, сообщила вице-премьер Ирина Верещук.

для эвакуации мариупольцев и доставки гуманитарной помощи в город Бердянск;

для доставки гуманитарной помощи и эвакуации людей из города Мелитополь;

для проезда колонны людей на собственном транспорте из города Энергодар в Запорожье.

Сформированные колонны автобусов и грузовиков с гуманитарной помощью уже отправились из Запорожья. «Требуем от оккупационных войск соблюсти взятые на себя обязательства и пропустить гуманитарные колонны через блокпосты», — призвала Верещук.



На обратном пути в Запорожье к гуманитарным колоннам из Бердянска и Мелитополя смогут присоединиться люди на собственном транспорте.



Также Верещук проинформировала, что вчера на переговорах в Стамбуле российской делегации были переданы предложения по организации гуманитарных коридоров к наиболее пострадавшим 97 населенным пунктам в Харьковской, Киевской, Херсонской, Черниговской, Сумской, Запорожской, Донецкой, Луганской и Николаевской областях. Сегодня украинская сторона намерена продолжить работу по получению согласования этих гуманитарных коридоров.