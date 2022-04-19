В Луганской области разрушены еще девять домов, перебит газопровод

Сегодня, 19 апреля, российские войска открывали огонь по Северодонецку, Лисичанску, Рубежному, Кременной, Новодружеску. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.



«За сегодняшний день в Луганской области разрушены еще девять домов, загорелась угольная лава, перебит газопровод. После обстрелов российской армии на территории области 19 апреля произошли девять пожаров», - сообщил он.



В Новодружеске произошло возгорание угольной скамьи, в Северодонецке поврежден газопровод, в связи с чем без газа несколько районов города.