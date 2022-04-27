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«ДНР» похоронила мобилизованного краеведа: умер в боях против ВСУ в Мариуполе

27 апреля 2022, 14:23

«ДНР» похоронила мобилизованного краеведа: умер в боях против ВСУ в Мариуполе

В Донецке 27 апреля состоялось прощание с краеведом и сотрудником «министерства информации» группировки «ДНР» Анатолием Жаровым, который умер в начале апреля в боях против Вооруженных сил Украины.

Как сообщает «ДАН», на церемонию прощания с Жаровым пришли «министр информации» Игорь Антипов, его первый заместитель Даниил Безсонов, «министр культуры» Михаил Желтяков, директор Донецкой филармонии Александр Парецкий, зампредседателя «Союза писателей ДНР», депутат «народного совета» Владислав Русанов, коллеги и знакомые покойного.

Похороны прошли позднее на макеевском кладбище Кировское (Буроз).

Жаров погиб еще 1 апреля. Судя по фотографиям, на церемонии прощания гроб был закрыт. 

Знакомые краеведа рассказывают, что он был мобилизован «ДНР» и умер в боях за Мариуполь.

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Анатолий Жаров родился 25 апреля 1970 года в Донецке. Занимался журналитиской и изучением истории донецкого края. Сотрудничал с Донецким краеведческим музеем. После захвата Донецка в 2014 году перешел на сторону группировки «ДНР», с 2015 года работал в «министерстве информации ДНР».

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