«ДНР» похоронила мобилизованного краеведа: умер в боях против ВСУ в Мариуполе

В Донецке 27 апреля состоялось прощание с краеведом и сотрудником «министерства информации» группировки «ДНР» Анатолием Жаровым, который умер в начале апреля в боях против Вооруженных сил Украины.



Как сообщает «ДАН», на церемонию прощания с Жаровым пришли «министр информации» Игорь Антипов, его первый заместитель Даниил Безсонов, «министр культуры» Михаил Желтяков, директор Донецкой филармонии Александр Парецкий, зампредседателя «Союза писателей ДНР», депутат «народного совета» Владислав Русанов, коллеги и знакомые покойного.



Похороны прошли позднее на макеевском кладбище Кировское (Буроз).



Жаров погиб еще 1 апреля. Судя по фотографиям, на церемонии прощания гроб был закрыт.



Знакомые краеведа рассказывают, что он был мобилизован «ДНР» и умер в боях за Мариуполь.

Анатолий Жаров родился 25 апреля 1970 года в Донецке. Занимался журналитиской и изучением истории донецкого края. Сотрудничал с Донецким краеведческим музеем. После захвата Донецка в 2014 году перешел на сторону группировки «ДНР», с 2015 года работал в «министерстве информации ДНР».