Не отпускают и кормят раз в день. Стали известны условия, в которых «ДНР» удерживает эвакуированных мариупольцев

Лагерь в Безыменном. Фото: «Мариуполь сейчас» / Telegram

Большое количество эвакуированных из Мариуполя мужчин группировка «ДНР» более двух недель удерживает в фильтрационном лагере в селе Безыменное. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.



Он опубликовал фотографии из лагеря, которые ему предоставил телеграм-канал «Мариуполь сейчас».



По словам советника мэра, мужчины уже прошли фильтрацию, но оккупанты до сих пор не дают им возможность покинуть территорию лагеря.



Причин не сообщают, но в неофициальных разговорах российские солдаты говорят о «резерве или для мобилизации, или для работ», отметил Андрющенко.



«Посмотрите, где содержат наших мариупольцев. Чем кормят раз в день. Если это еще не концлагерь, то что это?» — прокомментировал фотографии Андрющенко.

Лагерь в Безыменном. Фото: «Мариуполь сейчас» / Telegram