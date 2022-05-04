ЕС отключит от SWIFT Сбербанк и еще два российских банка. Также предлагается запретить импорт нефти из РФ

В шестой пакет санкций Евросоюза в отношении России войдет отключение от международной платежной системы SWIFT трех российских банков, в том числе Сбербанка. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает «Интерфакс-Украина».



«Мы, наконец, отключаем от SWIFT Сбербанк — крупнейший российский банк. Мы также отключим от SWIFT два других крупных банка в России», — сказала она, выступая в Европарламенте.



Также Еврокомиссия в рамках готовящегося шестого пакета санкций против РФ считает необходимым запретить импорт всей российской нефти в ЕС.



«Это будет полный запрет на импорт нефти из РФ, доставляемой по морю и по трубопроводам, неочищенной и очищенной нефти», — отметила фон дер Ляйен.



В то же время она признала, что сделать этот шаг будет непросто из-за серьезной зависимости ряда членов Евросоюза от российской нефти, однако ЕС «просто обязан пойти на это».



По ее словам, эмбарго на российскую нефть нужно вводить «аккуратным образом» с целью дать время ЕС найти альтернативных поставщиков нефти и минимизировать влияние санкций на нефтяные рынки. Глава Еврокомиссии отметила, что отказ от нефти и очищенных нефтепродуктов из РФ должен занять шесть месяцев и завершиться к концу 2022 года.



Также Еврокомиссия предлагает запретить вещание в ЕС трех крупных государственных телеканалов России.