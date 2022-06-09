В рамках последнего обмена в Киев привезли 58 тел погибших из «Азовстали»

В Киев привезли тела еще 58 погибших украинских военных, которых вывезли с территории комбината «Азовсталь». В Патронатной службе «Азова» предполагают, что четверо из погибших служили в Отдельном отряде специального назначения Нацгвардии «Азов». Об этом «Громадському» сообщили в пресс-службе полка.



«Согласно определенным договоренностям, первоначально планировалось, что будет обмен 50 на 50 тел погибших военнослужащих. Но на территорию Украины вчера привезли 58 тел с территории завода "Азовсталь"», - говорится в сообщении.



Во время предварительного обмена в Украину доставили 162 тела, из которых около 40 «азовцев». По предварительной информации, среди 58 тел, привезенных 9 июня, 4 – бойцы полка «Азов».



В отряде спецназначения также рассказали, что процессом опознания тел занимается Патронатная служба полка «Азов», которую возглавляет Елена Толкачева.



«Они сейчас работают вместе с ветеранами полка "Азов", бойцами ССО "Азов Киев", также присутствуют судмедэксперты. Помогает Ассоциация семей защитников "Азовстали", которая дает родственникам консультативную информацию», — говорят в «Азове».



И отмечают, что процесс идентификации погибших будет долгим и сложным, ведь в большинстве случаев следует проводить процедуру ДНК.



Хоронить тела погибших защитников «Азовстали». В дальнейшем планируют на Мемориале погибшим героям «Азовстали». Его планируют построить на склонах Днепра.