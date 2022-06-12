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Один человек погиб из-за обстрелов россиян в Донецкой области

12 июня 2022, 21:12

Один человек погиб из-за обстрелов россиян в Донецкой области

В Донецкой области погиб мирный житель и еще трое получили ранение 12 июня вследствие обстрела города Соледар российскими войсками. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

«За 12 июня россияне убили одного мирного жителя Соледара, ранили еще троих. В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе», – написал Кириленко в Telegram.

Также в Донецкой областной военной администрации рассказали о последствиях обстрела поселка Николаевка. Здесь пострадал каждый третий дом.

Разрушения, нанесенные российскими ракетами, значительны: два дома полностью уничтожены, 22 остались без крыш, в остальном – выбиты окна и двери, треснули стены.

В поселке украинских военных, а российские войска продолжают стрелять по домам мирных жителей.

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