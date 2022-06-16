Российская армия обстреляла предприятие «АПК-Инвест» под Покровском

Российская армия обстреляла «АПК-Инвест» под Покровском. Скриншот

Российские войска нанесли ракетные удары по городу Покровск и поселку Гришино Донецкой области. Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.



Он отметил, что из-за обстрелов двое людей были ранены, разрушены и повреждены по меньшей мере 14 частных жилых домов, метеостанция, ферма — там погибли три десятка животных.



Позже в местных сообществах в соцсетях сообщили, что войсками РФ в Покровском районе было обстреляно предприятие агропромышленной компании «АПК-Инвест» и опубликовал соответствующее фото. На снимке можно увидеть тела погибших свиней.

Ранее, по данным волонтеров World Central Kitchen, в Покровске недалеко от местного железнодорожного вокзала войска РФ ударили ракетой по вагону с гуманитарной помощью для жителей Донецкой области.