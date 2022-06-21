В Авдеевке уничтожен гуманитарный центр. В Донецке и Макеевке обстрелы. Дайджест НД за день ►

Ежедневная сводка «Новости Донбасса» по ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:
- Российские войска уничтожили школу в Авдеевке. В здании размещался гуманитарный центр. Все запасы еды, воды и медикаментов уничтожены.
- Обстрелы Донецкой области. В 7 населенных пунктов вернули энергоснабжение.
- В Донецке продолжаются обстрелы. В Макеевке горит коксохимический завод.
- В оккупированном Хрустальном (Красный Луч) под завалами нашли тела трех мирных жителей.
- Российские войска захватили Тошковку. Все свои резервы и технику оккупанты стянули на фронт.
- Авиаудар по Лисичанску. В Северодонецке продолжаются бои.
- В Мариуполе оккупанты строят временные одноэтажные общежития. Мест хватит только для 5% оставшихся в городе. В городе больше нет питьевой воды и проблема с медикаментами.