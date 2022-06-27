Около 7-8 тысяч мирных жителей остаются в Северодонецке. Об этом сообщил глава Северодонецкой городской военно-гражданской администрации Александр Стрюк на брифинге.



«Оставалось в городе где-то 7-8 тысяч населения. Кто-то пытается вернуться в город из подконтрольных территорий, кто-то пытается выехать», — сказал он.



По его информации, российские оккупанты продолжают занимать жилье североданчан, покинувших город.

По данным Государственной службы статистики Украины, по состоянию на 1 января 2020 года в городе насчитывалось 102 396 человек населения.



Так называемый «посол» группировки «ЛНР» в России Родион Мирошник заявил, что в Северодонецке осталось около 30% жителей, которые продолжают оставаться в бомбоубежищах.



24 июня стало известно, что украинские военные получили приказ отойти из Северодонецка в сторону Лисичанска.



На следующий день глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Северодонецке промышленная зона и аэропорт теперь полностью находятся под контролем российских сил, как и другие части города.