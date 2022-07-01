В Донецке выпускников «академии МВД ДНР» забирают на фронт. Родители устроили пикет

В Донецке выпускников «академии МВД ДНР» собираются увозить на фронт. Родители устроили пикет у ворот «академии». Соответсвующее видео опубликовал телеграм-канал «Типичный Донецк».



К родителям подошла «депутат» группировки «ДНР» Елена Шишкина. В разговоре с ней матери возмутились, что непонятно, на каком «юридическом» основании их детей забирают на фронт. Шишкина пообещала отправить запрос в «МВД».



При этом Шишкина подчеркнула, что считает мобилизацию выпускников «академии» обоснованной.



«Они же у вас закончили не консерваторию? Хотя с консерватории бригада в Мариуполе. Уже есть погибшие, к сожалению», — сказала она родителям.