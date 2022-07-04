В Донецке под обстрел попал Киевский район

В подконтрольном группировке «ДНР» Донецке произошел сильный взрыв, местные жители сообщают о обстреле Киевского района города.

Видео и фото последствий прилета публикуют в соцсетях. Надо городом поднимается черный столб дыма за стадионом «Донбасс Арена».

Глава оккупационной «администрации» Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что произошло возгорание на территории завода «ДонПластАвтомат» по адресу улица Новороссийская, 9. По его словам снаряды попали в цех по производству полиэтилена. Пожар виден из разных частей города.

Ранее мы сообщали, что ночью с 3 на 4 июля был нанесен удар по складу с боеприпасами в подконтрольном «ДНР» Снежном.