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Два человека погибло и пятеро получили ранения в результате обстрелов в Донецкой области

10 июля 2022, 21:04

Два человека погибло и пятеро получили ранения в результате обстрелов в Донецкой области

За воскресенье, 10 июля, вследствие обстрелов российских оккупантов в Донецкой области погибло 2 и ранено 5 человек. Об этом сообщил глава ОВА Павел Кириленко.

«Наиболее «горячая» точка – в Бахмутском районе. Под обстрелами – Торецкая, Соледарская и Северская громады. В Нью-Йорке ракетным ударом поврежден магазин и частный дом – без пострадавших», – сообщил он.

Кириленко также сообщил, что Соледар 10 июля подвергся двум обстрелам: ночью и вечером. В результате ночных обстрелов сгорели дом культуры и административное здание, в результате вечернего – повреждена пятиэтажка. За день в городе – трое раненых.

В Северске под обстрел попал частный сектор – один дом разрушен, много повреждено. Также повреждения получила одна многоэтажка. Достоверно известно о двух погибших в городе за сутки.

«Кроме того, под огнем громады в относительном тылу. Черкасская громада была обстреляна из Градов – без пострадавших. В Ильиновской громаде от артобстрела загорелся пожар на пшеничной ниве», – констатировал глава ОВА.

Угледар россияне обстреляли из артиллерии – ранен один человек. Еще один человек ранен в Ласточкино Очеретинской громады.

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