Зеленский объяснил решение отстранить Венедиктову и Баканова

Президент Владимир Зеленский заявил, что отстранение Ирины Венедиктовой с должности генпрокурора и Ивана Баканова с поста главы СБУ связано с большим объемом преступлений против национальной безопасности и связей представителей силовых структур со спецслужбами России.



«Зарегистрировано 651 уголовное производство по государственной измене и коллаборационной деятельности работников органов прокуратуры, органов досудебного расследования, других правоохранительных органов. В 198 производствах соответствующим лицам объявлено о подозрении. В частности, более 60 работников органов и СБУ остались на оккупированной территории и работают против нашего государства», — отметил Зеленский в своем видеообращении в воскресенье вечером.



Он добавил, что «такой массив преступлений против основ национальной безопасности государства и связей, зафиксированных между работниками силовых структур Украины и спецслужбами РФ, задают очень серьезные вопросы соответствующим руководителям». По словам Зеленского, «каждый из таких вопросов получит надлежащий ответ».



«Сегодня я принял решение об отстранении от должностей генерального прокурора и об отстранении главы Службы безопасности Украины», — напомнил Зеленский.