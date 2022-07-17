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Зеленский объяснил решение отстранить Венедиктову и Баканова

17 июля 2022, 23:51

Зеленский объяснил решение отстранить Венедиктову и Баканова

Президент Владимир Зеленский заявил, что отстранение Ирины Венедиктовой с должности генпрокурора и Ивана Баканова с поста главы СБУ связано с большим объемом преступлений против национальной безопасности и связей представителей силовых структур со спецслужбами России.

«Зарегистрировано 651 уголовное производство по государственной измене и коллаборационной деятельности работников органов прокуратуры, органов досудебного расследования, других правоохранительных органов. В 198 производствах соответствующим лицам объявлено о подозрении. В частности, более 60 работников органов и СБУ остались на оккупированной территории и работают против нашего государства», — отметил Зеленский в своем видеообращении в воскресенье вечером.

Он добавил, что «такой массив преступлений против основ национальной безопасности государства и связей, зафиксированных между работниками силовых структур Украины и спецслужбами РФ, задают очень серьезные вопросы соответствующим руководителям». По словам Зеленского, «каждый из таких вопросов получит надлежащий ответ».

«Сегодня я принял решение об отстранении от должностей генерального прокурора и об отстранении главы Службы безопасности Украины», — напомнил Зеленский.

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