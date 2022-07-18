Вночі армія РФ обстріляла Нікополь реактивними системами залпового вогню. Фото

На Дніпропетровщині російські війська обстріляли місто Нікополь, застосували реактивні системи залпового вогню, поранено жінку. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.



Він зазначив, що понад 60 снарядів російських військ вдарили по житлових кварталах та інфраструктурі Нікополя. Зруйновано, за його словами, з десяток будинків, а також пошкоджено водопровід та газопровід на одній із вулиць. Зачепило лікарню, промислове та енергетичне підприємства, порт.

Резніченко зазначив, що попередньо поранено одну людину, 75-річну жінку, її госпіталізовано.

На місці працюють спеціалісти різних служб. Відновлюють зруйновані мережі та з'ясовують масштаби руйнувань.

Раніше в Генштабі повідомили, що ЗСУ відбили штурм російських окупантів на Донецькому, Бахмутському напрямках, а також у районах населених пунктів Кам'янка, Новомихайлівка та Вугледар.