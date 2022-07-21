Суд на Одещині зобов'язав Росію виплатити переселенці 150 тисяч гривень

Біляївський суд на Одещині задовольнив позов переселенки з Первомайська Донецької області та зобов'язав Росію виплатити жінці 150 тисяч гривень. Про це повідомляє місцеве видання "Думська".



Зазначається, що жінка у 2014 році була змушена залишити будинок у Первомайську через озброєну агресію Росії. Суддя задовольнила прохання українки та зобов'язала РФ виплатити 150 тисяч гривень моральної компенсації.



Суд зробив висновок, що Росія порушила низку міжнародних норм, зокрема Статут ООН, Загальну декларацію прав людини, Будапештський меморандум, Гельсінський заключний акт Наради з безпеки та співробітництва в Європі від 1975 року, а також низку нормативних актів України.