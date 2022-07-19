Кириленко розповів про наслідки ракетного удару по Краматорську

Внаслідок ракетного удару окупантів по центру Краматорська сьогодні пошкоджено 10 багатоповерхових будинків, загинула одна людина, ще шестеро поранено. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



«Один загиблий, шестеро поранених — такі наслідки сьогоднішнього ракетного удару по Краматорську. За висновками вибухотехніків, ворог застосував авіаційну крилату ракету Р-37. Пошкоджено десять багатоповерхівок у центральній частині міста», — написав він у Facebook.



Кириленко зазначив, що противник все частіше завдає ракетних ударів по Донеччині, не залишаючи цивільним шансів на порятунок.



«Тому ще раз звертаюся до всіх, хто досі залишається на території області, із закликом про евакуацію», — додав голова ОВА.

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