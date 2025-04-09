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У Краматорську через атаку дронів постраждала родина з дитиною

09 квітня 2025, 08:23

У Краматорську через атаку дронів постраждала родина з дитиною

Вночі російські безпілотники атакували Краматорськ Донецької області. Фото: телеграм-канал Краматорськ Вночі російські безпілотники атакували Краматорськ Донецької області. Фото: телеграм-канал Краматорськ

Пізно ввечері 8 квітня Краматорськ опинився під масованим ударом російських дронів, внаслідок чого є постраждалі, у тому числі дитина.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін у середу, 9 квітня.

«За попередньою інформацією, поранення дістали 11-річна дівчинка, її 34-річна мати і 55-річна бабуся», — написав він у телеграм-каналі.

Обсяги руйнувань встановлюються. На місці ударів працюють представники влади, поліція, рятувальники та всі відповідальні служби.

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