У Краматорську через атаку дронів постраждала родина з дитиною

Пізно ввечері 8 квітня Краматорськ опинився під масованим ударом російських дронів, внаслідок чого є постраждалі, у тому числі дитина.
Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін у середу, 9 квітня.
«За попередньою інформацією, поранення дістали 11-річна дівчинка, її 34-річна мати і 55-річна бабуся», — написав він у телеграм-каналі.
Обсяги руйнувань встановлюються. На місці ударів працюють представники влади, поліція, рятувальники та всі відповідальні служби.
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