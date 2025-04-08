Російські штурми наприкінці березня досягли максимальної інтенсивності у 2025 році – DeepState

Російський окупант. Фото: Міноборони РФ

Наприкінці березня штурмові дії російських окупантів на фронті досягли максимальної інтенсивності у 2025 році. Про це повідомили аналітики DeepState.



Окупанти наприкінці минулого місяця були активнішими, ніж на початку року.



«Наразі на карті з'являються результати таких дій – просідання на західному березі річки Оскіл, прорив ворога в село Катеринівка, просідання поблизу сіл Пантелеймонівка та Преображенка. На цьому помітні успіхи ворога закінчуються. Синьою лінією відображається медіана за п'ять днів, де можна побачити тенденцію активності ворога за 2025 рік. Останніми днями спостерігається спад активності, хоча вона залишається високою – середньодобовий показник за п'ять днів зараз становить 160 атак. За квітень 49% атак припадає на Покровський та Лиманський відрізки фронту», – зазначили у DeepState.

Нагадаємо, що у ЗСУ розповіли, яку ціну платить Росія за просування на Донбасі та Харківщині.