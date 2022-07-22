Не по Маріуполю: По якому місту РФ завдала найбільше ракетних ударів, повідомили в РНБО

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну найбільше ракетних атак було на Ізюм Харківської області. Про це в ефірі телемарафону повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.



За його словами, від 24 лютого інформаційно-аналітична система Головного ситуаційного центру країни СОТА відстежує усі процеси, пов’язані з війною. Згідно з аналітичними даними, загалом 476 ракетних ударів було завдано по Ізюму.



«Маріуполь знаходиться на другому місці, далі Миколаїв», — деталізував Данілов.



Нагадаємо, Ізюм окупанти захопили на початку квітня. Місто практично повністю зруйноване. В Ізюмському районі точаться бої.